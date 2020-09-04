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04.09.2020 - 10:28 | | AA

Asya borsaları satış ağırlıklı seyretti

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsaları satış ağırlıklı seyretti
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Bir süredir karışık bir seyir izlenen Asya borsaları, ABD'de teknoloji hisselerindeki sert düşüşlerin etkisiyle bugün negatif seyretti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 azalarak 3.356 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalışla 23.205 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 106,1 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 kayıpla 38.542 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 gerilemeyle 24.626 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi 1,2 düşüşle 2.368 puanda seyrediyor.

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