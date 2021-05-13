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Asya borsaları satış ağırlıklı seyretti

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

13.05.2021 - 11:26 | | AA
Asya borsaları satış ağırlıklı seyretti

Analistler, enflasyonist endişelerin dünya borsalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,2 ile tahminlerin oldukça üzerinde arttı. Verinin açıklanmasıyla yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,70'e çıkarken, şu dakikalarda yüzde 1,68 seviyelerinde bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,96 azalarak 3.429 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,25 düşüşle 3.122 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,49 değer kaybıyla 27.448 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 109,65 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,44 düşüşle 27.779 seviyelerinde bulunuyor.

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