Asya borsaları yıla teknoloji rallisiyle başladı

Bölgede Japonya ve Çin'de yılbaşı tatili devam ederken, Güney Kore ve Hong Kong'da teknoloji hisselerinde yüzde 10'u aşan yükselişler izleniyor. Güney Kore'de Kospi endeksindeki Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 13,1, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 6,7 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 4,2 artışla alıcı buluyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksinde işlem gören teknoloji ve yapay zeka şirketi Baidu'nun hisseleri yüzde 8,7, video oyunları odaklı teknoloji şirketi NetEase'in hisseleri yüzde 6,2, Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) hisseleri yüzde 5 ve video oyunları tasarımcısı Tencent'in hisseleri yüzde 3,7 artışla işlem görüyor.

Şi'den yeni yılda ekonomik büyüme ve teknolojik gelişimi vurgusu

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, devlet medyası tarafından yayınlanan görüntülü yeni yıl mesajında, 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine güçlü bir başlangıç yapma çağrısında bulundu. 2025'in 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın tamamlandığı sene olduğunu hatırlatan Şi, Çin'in planın hedeflerine ulaştığını ve modernleşme yolunda somut ilerlemeler kaydettiğini, gelecek 5 yılda da ekonomik büyümeyi ve teknolojik gelişimi sürdürmenin önemini vurguladı.

Şi, Çin'in inovasyon kapasitesi en hızlı gelişen ekonomilerden biri haline geldiğine dikkati çekerek, yapay zeka, çip üretimi, uzay ve havacılık ile askeri teknolojilerde ilerleme hedefleri olduğunu söyledi. Çin Devlet Başkanı, ayrıca Çin ekonomisinin 2025'te yüzde 5 olarak belirlenen büyüme hedefini yakalayacağını, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 140 trilyon yuana (yaklaşık 20 trilyon dolar) ulaşacağını öngördüklerini kaydetti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 yükselişle 4.312 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 artışla 26.320 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 primle 85.590 puanda işlem görüyor.