Asya borsaları yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu gelişmeler ve salgına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler, pay piyasalarını destekledi.

Bu gelişmelerle dün akşam New York borsasında oluşan pozitif hava, bugün Asya borsalarına da taşındı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artarak günü 23.434 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 105,7 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 yükselişle 39.325 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 primle 23.982 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kazançla 2.366 puanda seyrediyor. Çin borsasında ise resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.