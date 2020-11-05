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05.11.2020 - 09:50 | | AA

Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsaları yükseldi
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ABD'de başkanlık seçimi sonuçlarının halen kesinleşmemesi nedeniyle küresel çapta pay piyasalarında belirsizlik ve oynaklıkların artmasına karşın, seçim sonrası teşvik paketinin yeniden gündeme geleceği beklentileri risk iştahını artırdı.

Bugün açıklanacak ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararı öncesinde Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 artışla 3.317 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 yükselerek 24.105 puandan kapandı. Dolar/Yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 104,4 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 primle 41.228 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 kazançla 25.540 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 artışla 2.407 puanda seyrediyor.

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