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23.12.2020 - 10:58 | | AA

Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında dün gözlenen satış ağırlıklı seyir, bugün yerini yükselişe bıraktı.

Asya borsaları yükseldi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilerek kendisinin onayına sunulan Kovid-19 salgınına yönelik paketi eleştirmesi, konuya ilişkin belirsizlikleri artırsa da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlarının aşının etkinliğini azaltmayacağı yönündeki haberler piyasaları destekledi.

Noel tatili öncesi Asya borsalarında da tepki alımlarıyla yükseliş yaşanırken, Dünya Bankası da Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 2 büyüyeceği, gelecek yıl bu oranın hızlanacağı öngörüsünde bulundu.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artarak 3.382 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselerek 2.760 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 26.525 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 103,4 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 46.275 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kazançla 26.293 puanda seyrediyor. 

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