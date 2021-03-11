Asya borsaları yükseldi

Analistler, ABD'de, tahvil faizlerinin gerilemesi ve ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından küresel ölçekte risk iştahının arttığını bildirdi.

Artan risk iştahı ile dün ABD borsasındaki rekor kapanışlar sonrası, bugün Asya pay piyasalarında da alıcılı bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,36 artarak 3.436 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,88 yükselerek 3.013 puan ve Avustralya'da S&P ASX200 endeksi de önceki kapanışın hemen üzerine çıkarak 6.713 puan oldu.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,60 yükselerek günü 29.211 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,26 değer kazanarak 108,7 seviyelerinde dengelendi.

Şu dakikalarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,39 değer kazancıyla 29.313 puanda bulunuyor. Hindistan'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.