Asya borsalarÄ± yükseldi
Asya borsalarÄ±nda, alÄ±ÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir seyir izlendi. DÃ¼n akÅŸam ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden, Ã¼lke ekonomisini canlandÄ±rmayÄ± hedefleyen yaklaÅŸÄ±k 2 trilyon dolarlÄ±k altyapÄ± paketinin detaylarÄ±nÄ± kamuoyuyla paylaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n Asya pay piyasalarÄ±nda pozitif bir seyir izlendi.Â
01.04.2021 - 10:48 | | AA
Ã–te yandan bugÃ¼n Japonya'da aÃ§Ä±klanan Tankan bÃ¼yÃ¼k imalatÃ§Ä±lar endeksi 1. Ã§eyrekte pozitif alana geÃ§erek 5'e yÃ¼kselirken, imalat sanayi SatÄ±nalma YÃ¶neticileri Endeksi (PMI) 52,7'ye Ã§Ä±ktÄ±.
Bu geliÅŸmelerle Nikkei 225 endeksi yÃ¼zde 0,72 deÄŸer kazanarak 29.388 puan oldu. Dolar/yen paritesi yÃ¼zde 0,04 azalÄ±ÅŸla 110,6 seviyelerinde dengelendi.
Ã‡in'de imalat sanayi PMI verisinin 50,6 ile beklentilerin altÄ±nda kalmasÄ±na karÅŸÄ±n Åžanghay bileÅŸik endeksi yÃ¼zde 0,71 artarak 3.466 puandan kapatÄ±rken, GÃ¼ney Kore'de Kospi endeksi yÃ¼zde 0,85 yÃ¼kselerek 3.087 puan oldu.
KapanÄ±ÅŸa yakÄ±n Hindistan'da Sensex endeksi yÃ¼zde 0,20 primle 49.611 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yÃ¼zde 1,72 kazanÃ§la 28.852 puanda seyrediyor.