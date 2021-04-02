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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

02.04.2021 - 10:15 | | AA
Asya borsaları yükseldi

ABD ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda bugün Paskalya tatili nedeniyle piyasalar işleme kapalı olacak. Asya'da da Hong Kong, Hindistan ve Avustralya piyasalarında işlem gerçekleştirilmezken, açık olan Çin, Japonya ve Güney Kore piyasalarında düşük hacimli pozitif bir seyir öne çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve getirilen sıkı tedbirlere karşın ekonomik aktiviteye ilişkin göstergelerin güçlü kalmaya devam etmesi ve ABD'de açıklanan, yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketi, pay piyasalarındaki pozitif görünümü destekledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş de yatırımcı risk iştahını artıran bir faktör olarak öne çıktı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.479 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükselerek 3.113 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 29.854 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 110,5 seviyelerine geriledi.

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