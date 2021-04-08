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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

08.04.2021 - 10:54 | | AA
Asya borsaları yükseldi

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında dün bir basın toplantısı düzenleyen IMF Başkanı Kristalina Georgieva, aşı politikasının ekonomik bir politika olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona erdirilmesinde sağlanan hızlı ilerlemenin küresel ekonomiye 2025'e kadar yaklaşık 9 trilyon dolarlık katkı sağlayabileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 16-17 Mart’ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının dün akşam yayımlanan tutanaklarında salgının görünüm açısından önemli riskler oluşturmaya devam ettiği belirtilirken, mevcut politika duruşu ve yönlendirmesinin ekonomik toparlanmayı daha fazla teşvik için uygun olduğuna işaret edildi.

Bu gelişmeler ve bugün Japonya'da açıklanan cari işlemler fazlasının 2,9 trilyon yen ile beklentileri aşmasına karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 azalarak 29.708 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,24 değer kaybederek 109,5 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,19 yükselerek 3.143 puan oldu. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,08 artarak 3.482 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,57 primle 49.946 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,55 kazançla 29.019 puanda seyrediyor.

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