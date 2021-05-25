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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

25.05.2021 - 10:49 | | AA
Asya borsaları yükseldi

Analistler, dünya genelinde açıklanan makro ekonomik verilerin, ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliği artırdığını ve küresel pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,40 artarak 3.581 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,86 yükselişle 3.171 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,67 değer kazancıyla 28.553 puana yükselirken, dolar/yen paritesi yüzde 0,06 azalışla 108,66 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 değer kazancıyla 50.750 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,73 primle 28.924 puanda seyrediyor. 

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