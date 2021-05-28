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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

28.05.2021 - 11:22 | | AA
Asya borsaları yükseldi

Analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yıllık yüzde 0,4 gerilerken, işsizlik oranı yüzde 2,8'e yükseldi.

Bu gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,22 azalarak 3.600 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,73 yükselişle 3.188 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,10 değer kazancıyla 29.149 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,07 artışla 109,90 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,61 artışla 51,429 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,05 yükselişle 29.121 seviyelerinde bulunuyor.

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