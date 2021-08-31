Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

31.08.2021 - 10:47 | | AA
Asya borsaları yükseldi

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da sanayi üretimi temmuzda yüzde 1,5 gerilerken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 50,1'e inerek beklentilerin altında kaldı. Çin'de hizmet sektörü PMI ise 47,5'e gerileyerek Şubat 2020'den bu yana ilk kez 50 seviyesinin altında ölçüldü.

Beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişe karşın, Asya borsalarında risk iştahının yüksek kaldığı görüldü.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.544 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 yükselişle 3.199 puan ve Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,4 kazançla 7.535 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artarak 28.089 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 109,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 57.249 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 artışla 25.721 puanda bulunuyor.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

ABD Başkanı Biden'dan son dakika Afganistan açıklaması

ABD Başkanı Biden'dan son dakika Afganistan açıklaması

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Yasaklandı

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Yasaklandı

Son dakika: 31 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Son dakika: 31 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu! Vakalar...

Hazırlıklar tamamlandı, geri sayım başladı!

Hazırlıklar tamamlandı, geri sayım başladı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Öğretim yılına hazırlık ödeneği 2021 ne kadar, kimlere ödenir? Eğitim ödeneği ne zaman ödenecek?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği 2021 ne kadar, kimlere ödenir? Eğitim ödeneği ne zaman ödenecek?

Sıradaki Haber
Zam geldi, fiyatlar yüzde 300 arttı!

Zam geldi, fiyatlar yüzde 300 arttı!

Sıradaki Haber
ABD Afganistan'dan ayrıldıktan sonra ABD-Taliban ilişkisi nasıl olacak?

ABD Afganistan'dan ayrıldıktan sonra ABD-Taliban ilişkisi nasıl olacak?

Sıradaki Haber
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

Sıradaki Haber