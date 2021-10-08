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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

08.10.2021 - 10:30 | | AA
Asya borsaları yükseldi

ABD'de borç limiti konusunda anlaşmaya varılmasıyla küresel piyasalarda oluşan pozitif havanın, uzun bir tatilin ardından bugün işleme açılan Çin borsasında beklenenin aksine alıcılı bir seyir izlenmesiyle devam ettiği görüldü.

Çin'de emlak sektöründeki borç krizi kaygılarının mevcudiyetini koruması Hong Kong borsasına satış getirse de kayıpların kapanışa yakın telafi edildiği ve endeksin yükselişe geçtiği izlenirken, Güney Kore borsası negatif ayrıştı.

Yoğun veri akışının da bulunduğu Asya tarafında, Japonya'da ağustos ayı hane halkı harcamaları beklentilerin altında kaldı, dış ticaret dengesi ise fazla beklentilerine karşın açık verdi. Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) geçen ay 46,7 ile gördüğü tarihi dip seviyelerden toparlanarak 53,4'e yükseldi.

Öte yandan Hindistan Merkez Bankası, yüzde 4 düzeyindeki politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmedi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artışla 3.592 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.956 puan ve Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 7.320 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artarak 28.049 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 112 seviyesinin hemen altında dengelendi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 24.735 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 kazançla 59.955 puanda seyrediyor.

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