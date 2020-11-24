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24.11.2020 - 10:54 | | AA

Asya borsalarında Çin hariç alıcılı seyir izlendi

Asya borsalarında alıcılı bir seyir izlenirken, Çin pay piyasaları negatif ayrıştı.

Asya borsalarında Çin hariç alıcılı seyir izlendi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu bildirmesinin ardından Asya borsalarında Çin hariç pozitif bir seyir izlendi.

Japonya'da, yeni tip koronavirüs salgınında günlük vakaların 2 binin üzerinde seyretmesi sonrası iç turizmin canlandırılmasına yönelik verilen desteklerin askıya alınacağı açıklamalarına karşın artan küresel risk iştahı ile Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5 değer kazanarak 26.166 puana çıktı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 104.43'e geriledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 2.618 puandan kapanış yaparken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.403 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle 44,426 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 26.529 puanda seyrediyor.

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