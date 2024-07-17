Asya borsalarında negatif seyir hakim

Analistler, ABD'de gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerin Asya pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, Çin ile ABD arasındaki olası ticaret savaşlarının piyasaları baskılayan ana etken olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

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Bugün, Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,43 azalışla günü 41.097 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 157,9 seviyelerinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,79 düşüşle 2.843 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 17.740 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.967 puan olurken, Hindistan borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.