Asya borsalarında pozitif seyir

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından New York borsasında dün görülen yükselişler Asya borsalarına da taşındı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artarken, yıllık yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Bu dönemde hızlanan çekirdek enflasyon, yıllık bazda 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Haberin Devamı

Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın yanı sıra enflasyonun tahminlerin altında gelmesiyle Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirterek, dünkü enflasyon verisinin ABD'de tarifelerin etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını gösterdiğini ancak gümrük vergilerinin fiyat artışlarına yansımalarının son çeyrekte daha sağlıklı ölçümlenebileceğini kaydetti.

ABD ile Çin'in tarifeleri ikinci kez erteleme kararı da risk iştahının artmasına katkı verirken, Japonya borsası rekor seviyeyi, Çin borsası da Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Ticaret tarafında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada, ABD ticaret yetkililerinin gelecek iki veya üç ay içinde Çinli mevkidaşlarıyla tekrar bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin geleceğini görüşeceklerini söyledi.

Haberin Devamı

Japonya'da ise bugün açıklanan verilere göre, ülkede temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artarken, yıllık bazda yüzde 2,6 yükselerek öngörüleri aştı. Ülkede temmuzda makine siparişleri yıllık bazda yüzde 3,6 arttı. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi 43.451,46 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından yüzde 1,5 artışla 43.347,00 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselişle 3.218 puandan bulunuyor.

3.688,63 puanla Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi test eden Çin'de Şanghay bileşik endeksi şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 3.673 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 primle 25.490 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2 artışla 80.393 puandan işlem görüyor.