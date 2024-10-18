Asya borsalarında pozitif seyir hakim

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi kararı sonrası artan risk iştahıyla pozitif bir seyir izleniyor.

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Asya tarafında yeni işlem gününde Güney Kore hariç pozitif bir seyir izlenirken, bölgedeki yoğun veri akışı piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Çin ekonomisi ise yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,6 büyüme kaydederek, beklentileri geride bıraktı.

Eylülde Çin'de sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,4 artarak öngörülerin üzerinde gerçekleşirken, söz konusu döneme ait perakende satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak tahminleri geride bıraktı.

Bunun yanı sıra ülkede açıklanan eylül ayı yeni konut fiyatları yıllık bazda yüzde 0,7 azalışla Haziran 2023'ten beri devam eden düşüş serisini sürdürürken, aynı döneme ait ikinci el konut fiyatları da yüzde 0,9 azaldı.

Söz konusu verilerin ardından Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongşıng yaptığı açıklamada, bankaların ayırması gereken zorunlu karşılık oranını (RRR) bu yıl daha da düşürebileceklerini kaydederek, kredi faiz oranlarında 20-25 baz puanlık bir düşüş yapabileceklerini ifade etti.

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Analistler, hükümetin gayrimenkul sektöründe iyileşmeyi sağlamak için attığı teşvik adımlarının etkili olup olmayacağının gelecek dönemde sektörden gelecek veri akışı sonrası belli olacağını belirterek, gayrimenkul sektöründeki sorunun ülkenin ana ekonomik gündemlerinden biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Öte yandan, Çin'de eylül işsizlik oranı yüzde 5,1 ile öngörülerin altında gerçekleşti.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,3 azalış kaydederken, yıllık bazda ise yüzde 2,5 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Dolar/yen paritesi dün günü yüzde 0,4 artışla tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 149,9 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 38.988 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.594 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 2,9 artışla 3.262 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3 kazançla 20.685 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 81.107 puandan işlem görüyor.