Asya borsalarında pozitif seyir hakim

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Japonya'nın ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirmesi ve söz konusu oranın daha önce duyurulan yüzde 25'lik tarifeden düşük olması piyasaları desteklemeyi sürdürürken özellikle Japonya hisselerinde otomotiv öncülüğündeki yükseliş dikkati çekiyor.

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ABD ile Japonya arasındaki anlaşmanın bölgeye yayılabileceğine yönelik artan beklentiler, ABD ile Çin'den yetkililerin gelecek hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelecek olması, Asya borsalarını destekleyen başka bir unsur olarak öne çıktı.

Öte yandan Güney Kore yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, ABD ve Güney Kore arasındaki ticaret görüşmeleri ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in "acil" programı nedeniyle ertelenirken cuma günü yapılması planlanan diyalog için en kısa sürede yeni bir tarihin belirleneceği bildirildi.

Bunun yanı sıra Güney Kore ekonomisi yılın 2. çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüme performansı gösterdi. Buna göre ülke ekonomisi 2. çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 ile tahminlerin üzerinde büyüdü.

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Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da temmuz ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,8'e geriledi.

Analistler, geçen ay endeksin 50,1 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak 50,0 seviyesinin altına düşülmesinin ekonomik daralma sinyali olarak değerlendirilebileceğini kaydetti. Söz konusu dönemde ülkede hizmet sektörü PMI 53,5 ve bileşik PMI 51,5 oldu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 artışla 41.855 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 3.190,45 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,7 kazançla 3.605 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 primle 25.707 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 82.181 puan seviyesinde.