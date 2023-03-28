Asya ekonomisinde büyüme bekleniyor

Asya için Boao Forumu tarafından yayınlanan yıllık raporda Asya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 büyümesinin beklendiği belirtildi. 2022 yılında büyüme yüzde 4,2 olmuştu.

Raporda Asya'da büyümenin 2023 yılında global ekonomik yavaşlama ışığında göze çarpan bir büyüme olmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Çin'in Asya'nın Davos'u olarak konumlandırmaya çalıştığı forum Hainan Adası'nda bugün başladı ve cuma gününe kadar devam edecek.