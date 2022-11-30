Asya hisse senetleri sert yükseldi

MSCI Asya Pasifik Endeksi kasım ayında yüzde 14 artış gösterdi. MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi'nde yükseliş yüzde 6'nın altında kaldı.

Hong Kong, Filipinler ve Tayvan borsaları Asya Pasifik bölgesindeki yukarı harekete liderlik etti.

Kasım ayında yabancı fonlar Çin hariç gelişmekte olan Asya hisse senedi piyasalarında 12,6 milyar dolarlık alım yaptı. Bu, son 2 yılda görülen en büyük sermaye girişi oldu.

MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Asya Endeksi kasım ayında yüzde 17 yükseldi. Bu, 2021 yılından beri görülen en büyük aylık yükseliş oldu.

Hong Kong Hang Seng Endeksi 1998 yılından bu yana görülen en iyi performansı ortaya koyarak kasım ayında yüzde 24 yükseldi, Hang Seng Çin Hisseleri Endeksi yüzde 26 ile 2003 yılından beri en büyük artışı yaşadı.

Kasım ayında Tayvan TWSE Endeksi yüzde 15, Filipinler Hisse Endeksi yüzde 10 yükseldi.