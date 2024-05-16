Asya hisseleri yükseliş gösterdi

Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,71 ve Güney Kore Kospi Endeksi %0,88 yükseldi. Şanghay Bileşik Endeksi %0,47 ve Shenzhen Bileşik Endeksi %0,77 değer kazandı.

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IG Asia Stratejisti Jun Rong Yeap, ABD getirilerindeki ve dolardaki düşüşün "ABD enflasyon risklerine ilişkin netliğin şimdilik iyimserliğe izin vermesiyle birlikte bölgedeki risk ortamı için çok iyi karşılanacağını" söyledi.

Yeap, "Genel veriler, Fed'in daha erken faiz indirimlerini düşünmesi için alan sunduğu şeklinde algılandı ve piyasa beklentileri, gevşemenin bu yıl eylül ayında başlaması yönünde daha güçlü bir şekilde oluştu" dedi.