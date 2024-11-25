'Asya merkez bankaları temkinli olacak'

Goldman Sachs Group Inc'e göre Asya merkez bankaları, dolardaki güçlenme ve Trump yönetiminin gümrük tarifeleri riski nedeniyle daha fazla politika gevşetme konusunda temkinli davranacak.

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Goldman Sachs'ın Asya Pasifik Baş Ekonomisti Andrew Tilton, Kore Merkez Bankası'nın bu hafta faiz oranlarında yeni bir indirime gitmeyeceğini düşünüyor.

Geçen hafta Endonezya'daki yetkililer, ABD'deki siyasi gelişmeler nedeniyle borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi için daha az alan olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Bloomberg TV'ye konuşan Tilton, "Tarifelerin potansiyel olarak gelmesi ve doların on yılın en yüksek seviyesine yaklaşması nedeniyle, bu indirim hızının oldukça yavaş olacağını düşünüyoruz. Bence dolar da gerçekten önemli çünkü döviz kurları ve döviz kuru istikrarı Asya merkez bankaları için çok önemli" dedi.