Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Asya'da hisse senedi endeksleri yükseliyor
Haberler Uzmanpara Asya'da hisse senedi endeksleri yükseliyor

Asya'da hisse senedi endeksleri yükseliyor

ABD'de ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesini desteklemesinin ardından Asya'da da hisse senedi endeksleri yükseliyor.

04.07.2024 - 09:14 | | Foreks Haber
Asya'da hisse senedi endeksleri yükseliyor

MSCI Asya-Pasifik Endeksi yüzde 0,7 yükselerek 27 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, teknoloji hisseleri yükselişe en fazla katkıda bulunan hisseler oldu.

Haberin Devamı

Japonya'nın Nikkei ve TOPIX endeksleri rekor seviyelere ulaşırken Güney Kore, Tayvan ve Avustralya hisse senetleri de yükseldi.

Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,85 artışla 40926,42 puana yükselirken, TOPIX endeksi de yüzde 0,90 artışla 2897,91 puanda.

Kızına attığı termos silah sayıldı! Deniz Akkaya hakkında hapis istemi

Kızına attığı termos silah sayıldı! Deniz Akkaya hakkında hapis istemi
Erdoğan'dan Astana'da dünyaya terör ve İsrail mesajı

Erdoğan'dan Astana'da dünyaya terör ve İsrail mesajı