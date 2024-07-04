Asya'da hisse senedi endeksleri yükseliyor

MSCI Asya-Pasifik Endeksi yüzde 0,7 yükselerek 27 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, teknoloji hisseleri yükselişe en fazla katkıda bulunan hisseler oldu.

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Japonya'nın Nikkei ve TOPIX endeksleri rekor seviyelere ulaşırken Güney Kore, Tayvan ve Avustralya hisse senetleri de yükseldi.

Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,85 artışla 40926,42 puana yükselirken, TOPIX endeksi de yüzde 0,90 artışla 2897,91 puanda.