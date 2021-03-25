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Asya'da kur ve borç krizi uyarısı

Asya Kalkınma Bankası, ABD tahvil getirilerinde artışın Asya'da kur ve borç krizlerini tetikleyebileceği uyarısını yaptı.

25.03.2021 - 08:05 | | Foreks
Asya'da kur ve borç krizi uyarısı

Asya Kalkınma Bankası (ADB), artan ABD tahvil getirilerinin geçmişte gelişmekte olan piyasaları sarsan şoklar gibi Asya genelinde kur ve borç krizlerini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

ADB Başkanı Masatsugu Asakawa, kalkınmakta olan Asya'nın COVID-19 krizi ile mücadele için ABD Doları cinsinden borçlanmaya yöneldiğine işaret ederek, ABD tahvil getirilerinde daha fazla artış yaşanmasının yerel para birimlerinin gerilemelerine yol açması halinde sermaye çıkışlarının ve kredi temerrütlerinin artacağı uyarısında bulundu.

"Geçmiş deneyimler ABD tahvil getirileri ne zaman yukarı gittiyse gelişmekte ve kalkınmakta olan piyasalarda sermaye piyasalarının büyük darbe aldığını gösteriyor" diye konuşan Asakawa, "Borç artışını çevreleyen potansiyel riskler konusunda çok endişeliyiz" dedi.

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