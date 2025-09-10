Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAvrupa borsaları alıcılı seyrediyor
HaberlerUzmanparaAvrupa borsaları alıcılı seyrediyor

Avrupa borsaları alıcılı seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla pozitif seyrediyor.

10.09.2025 - 11:08 | | AA
Avrupa borsaları alıcılı seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 554,1 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 23.830 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 9.264 puandan işlem görüyor.

Haberin Devamı

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 42.120 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 artışla 15.151 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 7.775 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin aşağı yönlü revize edilmesi sonrasında, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla pozitif seyrediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düşen François Bayrou hükümetinin Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atadı. Analistler, yeni başbakan atanmasının siyasi riskleri kısa süreliğine de olsa azalttığını ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.

İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu: 46 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu: 46 gözaltı

Dicle Canova, Katar'a saldırının perde arkasını anlattı! Ankara ne diyor? Türkiye’yi vuramaz ama başka bir yöntemle karıştırabilir

Dicle Canova, Katar'a saldırının perde arkasını anlattı! Ankara ne diyor? Türkiye’yi vuramaz ama başka bir yöntemle karıştırabilir