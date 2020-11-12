Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 6.336 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 5.414 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 20.932 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 7.745 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1788 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinden lineer bir şekilde çıkmalarını beklemediklerini belirtmesinin ardından risk algısın yükseldiğini söyledi.

Bugün İngiltere'de açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre, İngiltere yılın 3. çeyreğinde çeyreklik yüzde 15,5 büyürken, yıllık bazda yüzde 9,6 küçüldü. İngiltere'de sanayi üretimi de aylık yüzde 0,5 artmasına karşılık beklentilerin altında kaldı.

Almanya'da Tüketici Fiyatı Endeksi (TÜFE) ise aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,1 artarak tahminlere paralel gerçekleşti.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.