Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,68 azalışla 409,12 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 değer kaybıyla 13.966 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 azalışla 6.608 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 düşüşle 5.791 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,07 değer kaybıyla 8.265 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,52 azalarak 22.920 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,36 azalışla 1,1927 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası küresel ölçekte risk iştahının azaldığını bildirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını kaydetti.