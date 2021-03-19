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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

19.03.2021 - 11:51 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,38 azalışla 424,94 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 35 gerileyerek 14.721 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 azalışla 6.742 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 6.031 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 8.571 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,62 azalarak 24.209 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,10 artışla 1,1927 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına paralel yeni tedbirlerin gündeme gelmesi, tahvil faizlerindeki oynaklık ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin etkisiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artış gösterdi. Ülkede, Kovid-19 salgınında yaşanan sıkıntılar nedeniyle federal devlet ve eyaletleri kapsayan vergi gelirleri şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre sadece yüzde 7,2 azalarak 54,67 milyar euroya geriledi.

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