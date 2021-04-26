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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe Almanya hariç satıcılı bir seyirle başladı.

26.04.2021 - 10:41 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,08 artarak 439,40 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,20 değer kazanarak 15.310 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalışla 6.927 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 8.615 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 gerileyerek 6.250 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirde 24.384 puanda bulunuyor.

Euro /dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1,2092 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde geçen hafta açıklanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ekonomik aktivitedeki toparlanmanın gücüne işaret etmesine karşın, Avrupa borsalarında yeni haftaya negatif bir başlangıç yapıldığını bildirdi.

Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, ABD ile Rusya arasında artan gerilim ve Ukrayna'daki gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

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