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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, Almanya'da fabrika siparişlerinin beklentilerin altında kalmasıyla güne satıcılı bir seyirle başladı.

06.07.2021 - 10:32 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 458,08 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 düşüşle 15.617 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 azalışla 7.159 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 8.939 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 gerileyerek 6.548 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,24 değer kaybederek 25.386 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 1,1886 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe açıklanacak tutanakları öncesinde küresel pay piyasalarında ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığını bildirdi.

Bugün, veri gündeminde Euro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıktığını ifade eden analistler, ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat dışı PMI verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da fabrika siparişleri mayısta yüzde 3,7 azalarak beklentilerin altında kaldı. İspanya'da ise sanayi üretimi mayısta yıllık yüzde 26 ile tahminlerin üzerinde arttı.

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