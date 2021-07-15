Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 azalışla 458,78 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,57 değer kaybıyla 15.699 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 7.078 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,01 gerileyerek 8.571 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 azalışla 6.530 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,83 değer kaybıyla 24.985 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 1,1833 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından küresel risk iştahının azaldığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Ortak Ekonomik Komitesi öncesi yapacağı açıklamaların takip edileceğini kaydetti.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de mayıs ayı işsizlik oranı beklentileri aşarak yüzde 4,8 oldu. Beklentinin yüzde 4,7 olduğu işsizlik oranı, önceki ay 4,7 olarak açıklanmıştı.