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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

15.09.2021 - 10:41 | | AA
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 düşüşle 467,04 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,05 değer kaybederek 15.716 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 azalarak 8.746 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 düşerek 6.646 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybederek 7.027 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1814 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa borsalarında yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma öncesi pay piyasalarında sakin bir seyir izleniyor.

Bununla birlikte enerji fiyatlarındaki artışlar Avrupa'da maliyetleri artırmaya devam ederken, bu durum karbon emisyon oranlarını azaltmayı amaçlayan bölgede siyasi tartışmalara ve anlaşmazlıklara neden oluyor.

Analistler, Lagarde'ın yarınki konuşmasında ECB'nin son para politikası toplantısında aldığı kararlara ilişkin sözle yönlendirme yapmasının beklendiğini kaydetti.

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