Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.135 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 33.562 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 1 gerileyerek 10.942 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 7.519 puanda bulunuyor.

Haberin Devamı

Dün yüzde 0,2 artışla günü 1,0740'tan tamamlayan euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0720 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları öncesinde temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün bölgede açıklanacak enflasyon verilerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bölge genelinde enflasyon endişesi azalmaya devam ederken, dün Almanya'da açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri de ülkede enflasyonun beklenenden daha hızlı yavaşladığına işaret etti.

Ayrıca, Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi haziranda 43,5'e gerileyerek eşik değer olan 50'nin altında kaldı.

Haberin Devamı

Azalan enflasyon baskısının ECB'ye politika alanı açtığını aktaran analistler, bugün Lagarde'ın açıklamalarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

Analistler, bölgede siyasi belirsizliklerin de devam ettiğini ve yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, bugün Euro Bölgesi'nde enflasyonla işsizlik, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.