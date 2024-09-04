Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 kayıpla 514 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 azalışla 18.560 puan seviyesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 8.233 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 düşüşle 33.524 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 azalışla 7.516 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 düşüşle 11.169 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını yeniden canlandırmasıyla satış baskısı derinleşirken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Avrupa borsaları yeni güne satıcılı bir seyirle başlarken, bölge genelinde ekonomik aktiviteye yönelik endişeler yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl içinde iki faiz indirimi daha yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin üçüncü bir faiz indirimi ihtimaline kapıyı aralayabileceğini belirtti.

Haberin Devamı

ECB yönetim kurulu üyesi ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, dün yaptığı açıklamada, Almanya'nın ilkbaharda yaşadığı ekonomik daralmanın bir "uyanış çağrısı" olması ve hükümetin büyümeyi artırmak ve borç frenini iyileştirmek için daha önce duyurulan önlemleri uygulaması gerektiğini söyledi.

Nagel, verdiği başka bir demeçte, "Tüketici fiyatlarındaki gerileme önümüzdeki hafta bir faiz indirimine daha olanak tanısa bile Avrupa Merkez Bankası enflasyon karşısında çok erken zafer ilan etmemeli." ifadesini kullandı.

Bugün bölge genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, verilerden alınacak sinyallerin ekonomik aktiviteye yönelik daha çok bilgi verebileceğini vurguladı.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, JOLTS açık iş sayısı ve Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.