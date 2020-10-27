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27.10.2020 - 11:46 | | AA

Avrupa borsaları güne satıcılı başladı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları güne satıcılı başladı
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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalarak 355 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 12.142 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 5.781 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 4.787 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 gerileyişle 6.786 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 18.890 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1801 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Avrupa borsalarının; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki rekor artış, salgını önlemek amacıyla alınan tedbirler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle bugüne de satıcılı başladığını söyledi.

Bugün, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit konusu ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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