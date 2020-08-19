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19.08.2020 - 10:58 | | AA

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, yeni güne alış ağırlıklı seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 367 puanda bulunuyor.

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
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Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 12.900 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 7.041 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 4.950 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 19.890 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 6.082 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1933 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilime karşın küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerin risk iştahını canlı tuttuğunu söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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