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06.11.2020 - 11:35 | | AA

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak 368 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 12.584 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 5.925 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 4.993 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 19.778 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 kazançla 6.932 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1839 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,3137 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin izleneceğini söyledi.

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