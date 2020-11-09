Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı
Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 artarak 371 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 değer kazanarak 12.692 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 5.995 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 artışla 5.031 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,7 primle 20.038 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazancıyla 6.982 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1888 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD seçimlerine ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi.
Bugün Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirtti.