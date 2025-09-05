Avrupa borsaları karışık seyirde

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi TSİ 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 550,7 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 9.223 puandan işlem görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 23.765 puanda seyrediyor.

Haberin Devamı

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalışla 41.900 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 14.884 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,04 düşüşle 7.696 puan seviyesinde bulunuyor.

Bölge piyasalarının odağında bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri bulunuyor. Analistler, Euro Bölgesi'nin 2. çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,1'lik, yıllık bazda ise yüzde 1,4'lük büyüme performansı göstermesinin beklendiğini ifade etti.

Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre ise Almanya'da temmuz ayına ilişkin fabrika siparişleri aylık yüzde 2,9 azalışla beklentilerin aksine azalış kaydederken, yıllık bazda yüzde 3,4 gerileyerek öngörülerin ötesinde düşüş yaşandı. İngiltere'de ise temmuz ayı perakende satışlar aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 1,3 artışla öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

AVRUPA'DA GÜNDEM UKRAYNA

Öte yandan, bölgede Rusya-Ukrayna savaşı barış sürecine yönelik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin ateşkes kapsamında Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

Fransa ve İngiltere'nin eş başkanlığında hibrit formatta gerçekleşen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Macron, toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Rusya-Ukrayna savaşında barışın tarafı olduğunu belirtti.

"Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına Beyaz Saray'daki ofisinden katılan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerden Rusya'dan petrol satın almamaları çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir yıl içinde AB'ye yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar euro elde ettiğini hatırlattı.

Avrupa'nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini belirten Trump, Avrupalı liderlerin Rusya'nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin'e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini dile getirdi.

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise zirve sonrası Macron ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ülkesi için olmazsa olmaz olduğunu, bunun ekonomik güvenliğin yanı sıra siyasi ve jeopolitik güvence anlamına geldiğini kaydetti.

Bununla birlikte Trump, CBS News'e telefonla verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasında olası barış anlaşmasına yönelik tutumunu hem gerçekçi hem de iyimser olarak nitelendirerek, tarafların bu konuda henüz hazır olmadığını belirtti.

Günün geri kalanında Euro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edilecek.