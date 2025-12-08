Avrupa borsaları karışık seyirde

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışının hemen altında 578,7 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 9.675 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 24.044 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 8.093 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyirle 43.427 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 azalışla 16.673 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar da Fed'e yönelik faiz indirim beklentileri sürerken, Fed yetkililerinden gelebilecek şahin tonlu mesajlara ilişkin beklentilerle haftaya karışık bir seyirle başladı.

Çarşamba günkü toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine gidileceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelmesi halinde piyasalarda risk algısının yeniden yükselebileceği öngörülüyor.

Euro Bölgesi'nde açıklanan verilere göre ise Almanya'da, ekim ayı sanayi üretimi aylık yüzde 1,8 ile yıllık yüzde 0,88 artış gösterdi.

Analistler, günün geri kalanında Euro Bölgesi'nde açıklanacak Sentix yatırımcı güven endeksinin izleneceğini belirterek, Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimini yapmasını fiyatlayan piyasaların dar bir bant içinde hareket ettiğini kaydetti.