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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,08 azalışla 444,85 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,05 değer kaybederek 15.389 puan oldu.

10.05.2021 - 10:57 | | AA
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artışla 7.314 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 yükselişle 9.088 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,18 azalışla 6.373 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,58 artarak 24.752 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,17 değer kazancıyla 1,2142 seviyesinden işlem görüyor.

Beklentilerin üzerinde gelen şirket karları ve ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlikle geçen haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izleyen Avrupa borsaları, devam eden enflasyonist baskıların neden olduğu endişelerle haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinin piyasaların odağında yer alacağını belirterek, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısının da takip edileceğini ifade etti.

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