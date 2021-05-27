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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

27.05.2021 - 10:39 | | AA
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 azalarak 444,99 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,44 değer kaybıyla 15.382 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalışla 7.024 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 9.207 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 artarak 6.398 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 primle 24.806 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazancıyla 1,2208 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının azalmasının ardından ekonomilerdeki toparlanma ve artan enflasyon endişelerinin para politikalarına ilişkin belirsizliğe neden olduğunu belirterek, buna bağlı olarak pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün açıklanacak veriler arasında ABD'deki ilk çeyrek büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvurularının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, emtia fiyatlarının da yakından takip edileceğini kaydetti. 

 

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