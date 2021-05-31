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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 449 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,20 değer kaybıyla 15.489 puan oldu.

31.05.2021 - 10:50 | | AA
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,19 azalışla 9.207 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 yükselerek 6.494 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 24.183 puanda bulunuyor. İngiltere'de ise resmi tatil nedeniyle piyasalar işleme açılmadı.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,2197 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Bu hafta cuma günü yayımlanacak ABD'nin istihdam raporu ve perşembe günü dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağında yer alacağını ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde ise Almanya'nın mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksinin bulunduğunu kaydetti.

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