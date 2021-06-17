Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 458,76 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 15.713 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 azalışla 7.162 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,63 yükselişle 9.259 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 azalışla 6.648 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 primle 25.783 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 1,1945 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmezken, karar metni, üyelerin tahminleri ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının beklentilerden "şahin" olarak değerlendirilmesi ile küresel piyasalarda risk iştahı azaldı.

Analistler, enflasyon endişelerinin artık Fed'in beklenti ve açıklamalarında da yer bulduğuna işaret ederek, piyasaların bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olacağını vurguladı.

Bugünün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıktığını dile getiren analistler, ayrıca ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.