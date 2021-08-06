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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

06.08.2021 - 10:47 | | AA
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,08 gerileyerek 469,54 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,10 yükselerek 15.558 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalışla 7.108 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 8.809 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 6.769 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,04 artışla 25.673 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,09 azalarak 1,1826 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, karışık gelen makroekonomik veri setinin ardından delta varyantının ekonomilere etkisinin ölçümlenmesi açısından ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önemli olduğunu belirterek, veri öncesi pay piyasalarında karışık bir seyrin izlendiğini söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi haziranda yüzde 1,3 azalarak beklentilerin altında kaldı.

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