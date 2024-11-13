Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 501,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 19.046 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 8.037 puan seviyesinde bulunuyor.

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İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 33.660 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.219 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 kazançla 11.387 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek dönemde uygulanacak maliye politikalarının ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımları ne kadar etkileyeceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında da karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarın açıklayacağı para politikası toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Euro Bölgesi'nde resesyon endişelerinin varlığını korumaya devam ettiğini belirterek, yarın açıklanacak tutanaklarda ECB'nin gelecekte atacağı para politikası adımlarına yönelik sinyallerin aranacağını söyledi.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bugün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvuruları takip edilecek.