Avrupa borsaları negatif seyirde

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 34.272 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 7.261 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 azalışla 11.514 puandan işlem görüyor.

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Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamalarının ardından karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında ise haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir öne çıkarken, İngiltere'de 3. çeyrek büyüme yıllık olarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Bölgede açıklanan verilere göre İngiltere yılın 3. çeyreğinde çeyreklik olarak yüzde 0,1 büyüyerek tahminlerin altında büyüme kaydederken, yıllık bazda yüzde 1 büyüyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ise aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 1,8 azalışla beklentileri karşılamadı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu'nun dün yayımladığı toplantı tutanaklarında faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgede kalacağı ve dezenflasyonist süreci desteklemeye devam edeceği göz önüne alındığında üyelerin faiz indirimiyle ilgili çok az risk gördüğü ortaya konuldu.

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Üyelerin ekimdeki faiz indirimini risklere karşı bir korunma olarak gördüklerinin ifade edildiği tutanaklarda, "Gelen veriler, piyasa katılımcılarının hem enflasyondaki düşüşün hem de para politikasındaki gevşeme döngüsünün hızını, kapsamını ve fiyatlamalarını zorlaştırmıştır." bilgisi verildi.

ECB'nin ekim ayındaki faiz indirimiyle çok düşük enflasyon ve çok zayıf büyüme tehlikesini ortadan kaldırmak istediğine işaret edilen tutanaklarda, şimdi hareket geçmenin aşağı yönlü risklere karşı bir korunma sağlayabileceği ve ekonomide yumuşak inişi destekleyeceği belirtildi.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini söyledi.