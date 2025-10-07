Avrupa borsaları negatif seyirde

Avrupa borsalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 569,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,04 azalışla 24.387 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 9.475 puandan işlem görüyor.

Haberin Devamı

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 gerilemeyle 43.031 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 15.536 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 7.948 puan seviyesinde bulunuyor.

Fransa'da 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu'nun yeni hükümeti kurmasından saatler sonra istifa etmesi, bölge piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görevden ayrılan Başbakan Lecornu'dan siyasi partilerle görüşmeleri sürdürmesini ve ülkede istikrar zeminini oluşturacak somut önerileri çarşamba akşamına kadar sunmasını istedi. Lecornu da talebi kabul ettiğini, çeşitli siyasi kesimlerle temaslarda bulunacağını bildirdi.

Lecornu, Ulusal Meclis'ten güven oyu alamayan François Bayrou'nun yerine başbakan olarak atanmıştı. Bayrou, temmuzda açıkladığı bütçe planıyla Fransa'nın kamu borcunu azaltmayı hedefliyordu.

Haberin Devamı

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre Almanya'da fabrika siparişleri ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,8 geriledi.

ABD'de federal hükümetin kapanması kaynaklı belirsizliklerin sürmesi, küresel piyasalarda risk algısını artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Analistler bugün bölgede veri gündeminin sakin olduğunu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın gün içinde yapacağı açıklamalardan, bölgedeki ekonomik gidişat ve ECB'nin para politikası üzerine ipuçları aranacağını belirtti.