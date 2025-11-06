Avrupa borsaları negatif seyirde

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 570 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 9.767 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 23.989 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 8.033 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 gerilemeyle 43.251 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yatay seyirle 16.100 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de BoE'nin ülkede enflasyona yönelik risklerin varlığını koruması ve eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,8 ile orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde seyretmesinin etkisiyle para politikasındaki sıkılığı sürdürmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin temel politika faizinin yüzde 4 seviyesinde sabit tutması beklenirken, bankanın bir sonraki faiz indirimine ancak Şubat 2026'da yapılacak toplantıda gidebileceği öngörülüyor.

BoE Başkanı Andrew Bailey'in bugün yapacağı basın toplantısı yatırımcıların odağına yerleşirken, Bailey'in açıklamalarında BoE'nin gevşeme sürecine yönelik sinyaller aranacak.

Öte yandan, bölge genelindeki ülkelerin bütçe planlamalarına yönelik haber akışı da yatırımcıların odağında bulunurken, Fransa'daki bütçe görüşmeleri bir süredir devam eden bütçe anlaşmazlıkları gölgesinde devam ediyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Belçika'da askeri üsler üzerinde dron faaliyetleri artarken, Leuven kentine bağlı Heverlee semtindeki askeri üs yakınlarında şüpheli bir cihaz faaliyetinin tespit edildiği bildirildi.

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından Belçika'nın gündemini de dronlar meşgul ediyor. Belçika'da ilk olarak Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.